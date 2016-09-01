Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

На МКАД произошло ДТП с участием автовоза, «Газели» и легковушки

Авария случилась на 46-м км перед съездом на Ленинский проспект

Авария с участием автовоза, «Газели» и легкового автомобиля произошла на МКАД недалеко от съезда на Ленинский проспект. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

«Около 16.40 на 46-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение автовоза, «Газели» и легковой машины. В результате аварии никто не пострадал»,  цитирует телеканал «360» сообщение ведомства.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Написать комментарий
Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

На МКАД произошло ДТП с участием автовоза, «Газели» и легковушки

Авария случилась на 46-м км перед съездом на Ленинский проспект

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Станислав Кузнецов

юрист

Все мнения

Мнение

Максим Кононенко

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке