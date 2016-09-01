На МКАД произошло ДТП с участием автовоза, «Газели» и легковушки

Авария с участием автовоза, «Газели» и легкового автомобиля произошла на МКАД недалеко от съезда на Ленинский проспект. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

«Около 16.40 на 46-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение автовоза, «Газели» и легковой машины. В результате аварии никто не пострадал», — цитирует телеканал «360» сообщение ведомства.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.