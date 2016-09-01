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МИД РФ поддержал режим прекращения огня в Донбассе

Напомним, перемирие на юго-востоке Украины начало действовать с 1 сентября

Министерство иностранных дел России заявило о поддержке установления режима прекращения огня в Донбассе. Соответствующее заявление разместила пресс-служба ведомства.

«Со своей стороны в ходе соответствующих контактов будем всячески способствовать достижению этой важной цели», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как писали «Известия» ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд заявили о поддержке согласования Трехсторонней контактной группой по Украине всеобъемлющего режима прекращения огня по всей зоне конфликта в связи с началом учебного года.

Напомним, перемирие в Донбассе, приуроченное к Дню знаний, 1 сентября, действует с 9.00. Накануне о готовности соблюдать перемирие договорились президент Украины Петр Порошенко и представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. В четверг украинский лидер подтвердил, что достигнутых договоренностей удается придерживаться.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

МИД РФ поддержал режим прекращения огня в Донбассе

Напомним, перемирие на юго-востоке Украины начало действовать с 1 сентября

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