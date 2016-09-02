Контроль над техосмотром автомобилей предлагают вернуть государству

Сенатор Виктор Озеров предлагает лишить Российский союз автостраховщиков (РСА) полномочий по контролю за организацией техосмотра и передать их Росаккредитации. По мнению сенатора, если проверкой состояния автомобилей будет заниматься государственная структура, это позволить снизить количество дорожно-транспортных происшествий, которые происходят из-за того, что на дорогах ездят неисправные транспортные средства. Эксперты считают, что такие изменения могут повысить качество проверки автомобилей, но могут привести к повышению стоимости этой обязательной процедуры (сейчас средняя цена ТО по всем регионам составляет 1000 рублей), потому что тогда сократится количество операторов техосмотра.

Помимо передачи полномочий сенатор предлагает также пересмотреть требования к производственной базе, технологиям выполнения технического осмотра и квалификации персонала, который его проводит. Законопроект будет обсуждаться с представителями региональных правительств на шестом международном конгрессе «Безопасность на дорогах ради безопасности дорожного движения», который пройдет в Санкт-Петербурге 28 сентября.

Поправки направлены на реализацию поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета от 14 марта 2016 года, которое было посвящено безопасности дорожного движения. Глава государства по итогам совещания поручил подготовить законодательные изменения, которые установят государственный надзор за организацией и проведением технического осмотра. Тогда с предложением усилить контроль над операторами ТО выступила губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

— Имеется масса случаев, когда документ о прохождении техосмотра выписывается, не выходя из кабинета. Владимир Александрович [глава МВД Колокольцев] приводил пример по автобусу, что он прошел техосмотр в Москве, люди погибли в Краснодарском крае, а он вообще никакого техосмотра не проходил, — заявила тогда Светлана Орлова.

В Российском союзе автостраховщиков заявили, что будут настаивать на сохранении полномочий в сфере техосмотра за союзом, так как их передача не повысит безопасность дорожного движения и не решит существующие проблемы в сфере техосмотра транспортных средств. В РСА отметили, что ведут постоянную работу над совершенствованием этого процесса и с 2014 года постоянно выходят с различными предложениями в министерства и ведомства.

— РСА предложил Минэкономразвитию список изменений, которые в ближайшее время будут отправлены в Госдуму. Такие вещи, которые сейчас не предусматривает закон, — это выезд при аккредитации оператора, который мы предлагаем разрешить РСА, также плановые проверки, которые мы не могли самостоятельно проводить, и ряд других мер, — рассказал «Известиям» заместитель руководителя РСА Сергей Ефремов.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что необходимо оставить РСА контроль над ТО частных легковых автомобилей граждан, а контроль за состоянием пассажирского, коммерческого и грузового транспорта, а также строительной техники должно контролировать государство, его можно вернуть ГИБДД.

— Если эта функция будет полностью передана в госорганы, то это может привести к определенным последствиям. Число операторов техосмотра сократится, а цена услуги непредсказуемо подорожает, — объяснил эксперт.



Председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков считает лишение РСА полномочий аккредитации операторов оправданной мерой.

— Проблема на рынке существует. Надо перезагружать эту систему и забирать у страхового сообщества контроль и регулирование этого рынка, но в какой форме это делать — необходимо обсуждать с экспертами, что и будет сделано после начала работы думы. Сейчас огромный процент автомобилистов получает талон техосмотра и покупает полис ОСАГО, не проходя техосмотр, — сказал «Известиям» Вячеслав Лысаков.

Он добавил, что сам процесс нужно упрощать, например, для такси достаточно один раз проходить ТО, хотя сейчас проходят два раза в год, при этом они обязаны проходить ежедневный технический осмотр.

Председатель общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин считает эту меру не особо действенной и предлагает вообще отменить обязательный техосмотр для простых автовладельцев.