Когда хочется быть полезным…

За минувшее лето был разработан ряд законопроектов для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые позволят активно работать над эффективной интеграцией в общество людей с инвалидностью.

Стратегию реализации этих законопроектов выбрали удачно — не оставили без внимания и детские сады, и инклюзию в школах и вузах, уделили внимание трудоустройству.

Такой подход наиболее эффективен, так как на всех ступенях образования и карьеры человеку с ОВЗ уделено внимание и организована поддержка.

Одним из ярких примеров такого наиболее удачного — комплексного — подхода является возможное создание до 1 января 2017 года Федерального реестра инвалидов, о котором в июле сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Создание такого реестра будет иметь целый ряд преимуществ. Среди них стоит выделить наличие «личного кабинета», в котором каждый инвалид сможет узнать о всех своих льготах и способах их получения. Кроме того, будет доступна функция контроля за предоставлением положенных услуг.

Сама по себе эта инициатива будет иметь положительный эффект почти для 12,5 млн людей с ограниченными возможностями. Введение такого реестра позволит самим инвалидам влиять на формирование государственной политики в сфере социальной защиты и участвовать в анализе эффективности работы органов государственной власти.

Особое внимание стоит обратить на возможность поиска вакансий для людей с ограниченными возможностями и на то, как будет проходить процесс социальной и трудовой интеграции инвалидов в общество.

Для школьников с инвалидностью начавшийся учебный год обещает быть продуктивным: новый министр образования и науки Ольга Васильева называет инклюзию одним из приоритетных направлений. С сентября этого года будет введен Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), который обяжет все школы принимать первоклассников с инвалидностью. Дети с особенностями здоровья, поступившие в школу до этого года, будут продолжать учиться по своим старым программам. ФГОС касается и детских садов, то есть ребенок с инвалидностью начнет приспосабливаться к активному социальному взаимодействию уже с малых лет, что, безусловно, правильно.

Правда, обычные школы и детские сады могут оказаться банально не готовы принять детей с инвалидностью, несмотря на то, что по закону они будут обязаны это сделать. Нужны ведь не только специальная методика обучения, но и пандусы, подъемники, тактильная плитка, специальная техника, на которые зачастую ни у школ, ни у детских садов средств нет. Поэтому необходимо в короткие сроки помочь им создать условия для комфортного обучения детей с особенностями здоровья.

Для тех, кто завершил обучение и получил специальность, встает вопрос трудоустройства.

В России относительно много рекрутинговых сайтов, где можно найти вакансии для инвалидов. К сожалению, зачастую на этом этапе все и заканчивается.

У нас пока еще не развита полноценная и комплексная система социальной поддержки лиц с ОВЗ, стремящихся реализовать свой интеллектуальный потенциал. Министерство труда и социальной защиты разрабатывает законопроект о поддержке инвалидов при приеме на работу на период с 2016 по 2020 год, который позволит с согласия людей с инвалидностью предлагать им подходящие вакансии и таким образом вовлекать их в активную общественную жизнь.

В чем-то поможет и вышеупомянутый Федеральный реестр инвалидов. Одной из его функций будет являться оповещение об актуальных вакансиях.

Кроме того, есть смысл обратиться и к наиболее удачному зарубежному опыту. Например, как организовано трудоустройство инвалидов в Канаде? Там существуют специальные правительственные программы для помощи людям с ограниченными возможностями. Правительство и местные администрации в провинциях ориентированы на оказание комплексной поддержки инвалидам. В частности, сюда входит финансирование государством специальных мероприятий и проектов, направленных на подготовку или переподготовку людей с ОВЗ для определенной специальности. При этом в случае трудоустройства у инвалида сохраняется дополнительная пенсия, если только основной заработок не превышает определенный уровень. Помощь оказывается и инвалидам, решившим создать собственный бизнес.

Если взять для примера Австралию, то там в работе с инвалидами тоже используется комплексный подход под руководством государства. Правительство создает довольно комфортные условия для оказания инвалидам социальной и иных видов помощи. Департамент социальной защиты Австралии оказывает полный цикл помощи в трудоустройстве людей с ОЗЖ — от содействия в поиске работы до модификации за свой счет рабочего места под нужды работника.

Хотелось бы видеть появление подобных практик, обеспечивающих полную поддержку инвалидам, как материальную, так и консультативную, и в России. Занятость инвалидов в различных сферах жизни позволит им раскрыть потенциал, реализовать свои амбиции и идеи, активно участвовать в социальной, политической и экономической жизни страны.

Та система законопроектов, которая сегодня разрабатывается в Госдуме, во многом учитывает успешный зарубежный опыт социальной адаптации людей с инвалидностью. Используя комплексный подход и наиболее удачные наработки как в России, так и за рубежом, мы сможем повысить уровень вовлеченности и социальной адаптации людей с ОВЗ.

Автор — основатель фонда поддержки инвалидов «Сила духа», президент Европейского союза паратхэквондо.

Все мнения >>