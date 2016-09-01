Украина возмущена открытием представительства ДНР в Чехии

Целью представительства названо «распространение в Евросоюзе правдивой информации о пока непризнанной стране»
Министерство иностранных дел Украины выразило протест властям Чехии в связи с появлением в этой стране представительства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Оно открылось в четверг в чешском городе Острава.
Украинский МИД направил ноту протеста в посольство Чехии, в которой говорится, что украинская сторона ожидает «адекватных действий» чешских партнеров, «учитывая официальную позицию Чешской Республики, которая неизменно и последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины», сообщает «Интерфакс».
Представительство ДНР, которое 1 сентября открылось в Остраве, своей главной целью называет «распространение в Евросоюзе правдивой информации о пока непризнанной стране». Возглавляет организацию жительница Остравы Нелли Лискова.
Вместе с тем в МИД Чехии заявляют, что говорить об этом центре как о дипломатическом представительстве ДНР неправильно. Центр не имеет аккредитации при чешском внешнеполитическом ведомстве, а следовательно, дипломатического статуса.
Официально власти Чехии не признают существование Донецкой Народной Республики.
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