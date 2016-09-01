Больше всего олимпийских медалей в Рио завоевали спортсмены из Москвы

Спортсмены из Москвы завоевали наибольшее количество медалей на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Рейтинг российских регионов по количеству завоеванных наград составило аналитическое агентство «Смыслография».

Призерами Игр в Рио стали спортсмены из 32 регионов России. На счету Москвы 16,8 медалей, из них 6,5 золотых. Дробными числа получились потому, что некоторые спортсмены представляли на Играх сразу по несколько субъектов Федерации. Кроме того, для командных видов спорта каждая медаль делится на количество спортсменов, участвовавших в данном соревновании.

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На втором месте по количеству завоеванных наград — Московская область (5,94), на третьем — Новосибирская (2,6). По итогам Олимпиады в Лондоне в 2012 году третье место в рейтинге занимал Санкт-Петербург, который после Игр в Рио переместился на восьмое.

Главным парадоксом медального зачета аналитики назвали отсутствие среди медалистов как летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, так и зимней в Сочи, представителей Татарстана, который претендует на звание самого спортивного региона страны.

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