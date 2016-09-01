Новые санкции США не повлияют на строительство моста в Крым

Подрядчик располагает всеми необходимыми ресурсами
Новые американские санкции против российских компаний не помешают строительству моста в Крым. Об этом заявили в информационном центре «Крымский мост».
«Санкции не повлияют на строительство моста. Подрядчик располагает всеми необходимыми ресурсами для своевременной реализации данного проекта», — говорится в сообщении инфоцентра, передает ТАСС.
1 сентября США внесли в список санкций против России несколько новых компаний, в том числе те, что участвуют в строительстве моста через Керченский пролив. В их числе «СГМ-Мост», которая является генеральным подрядчиком проекта, «Мостотрест» — один из субподрядчиков, а также «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», занимающийся проектированием. Американским компаниям и гражданам запрещено заключать какие-либо сделки с фигурантами санкционного списка.
Керченский мост, который соединит Крым с материковой частью России, будет самым протяженным в России, его длина составит 19 км. Строительство началось в феврале 2016 года. Для автомобильного движения мост откроется в 2018 году. Полностью мост должен быть введен в эксплуатацию в 2019-м.
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