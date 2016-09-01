Взрыв ракеты Falcon 9 произошел во время заправки топливом

Взрыв ракеты-носителя Falcon 9 на космодроме произошел в момент заправки топливом. Что именно случилось, до сих пор неизвестно. Об этом владелец компании SpaceX Илон Маск написал в своем Twitter. Подробности он обещал обнародовать позже.

Loss of Falcon vehicle today during propellant fill operation. Originated around upper stage oxygen tank. Cause still unknown. More soon. — Elon Musk (@elonmusk) 1 сентября 2016 г.

Ранее компания сообщила, что причина взрыва связана не с ракетой, а со стартовым столом.

Ракета Falcon 9, принадлежащая частной компании SpaceX, взорвалась в четверг на стартовой площадке в американском штате Флорида. В сети появилось видео последствий.



Взрывом уничтожен израильский телекоммуникационный спутник, который должен был быть выведен на орбиту 3 сентября. Стоимость спутника составляет $200 млн. Он предназначен для передачи телевизионного и интернет-сигнала на Ближнем Востоке и в Африке.

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, занимается разработкой многоразовых ракет-носителей с целью удешевить космические запуски. По технологии, разработанной компанией, первая ступень ракеты после запуска возвращается на плавучую платформу и впоследствии может быть использована повторно. Ранее компания уже произвела несколько успешных запусков.