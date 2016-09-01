Василий Осьмаков назначен заместителем главы Минпромторга РФ

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев
Заместителем министра промышленности и торговли России назначен Василий Осьмаков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, оно размещено на сайте правительства.
«Назначить Осьмакова Василия Сергеевича заместителем министра промышленности и торговли РФ», — говорится в документе.
Ранее Осьмаков руководил департаментом стратегического развития и проектного управления Минпромторга. В 2008–2012 годах он занимал пост помощника главы министерства.
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