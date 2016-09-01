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В Киевской области фура сбила группу велосипедистов: есть жертвы

В результате ДТП один человек погиб, восемь были госпитализированы

В Броварах Киевской области на трассе КиевЧернигов произошло ДТП. Грузовой автомобиль сбил группу велосипедистов, состоящую из девятерых человек. В результате происшествия один велосипедист погиб на месте аварии, восемь были доставлены в больницы.

По данным Экспрессо TV, велосипедисты ехали в направлении Киева. По неустановленным пока причинам, водитель грузового автомобиля, который двигался в попутном направлении, совершил наезд на их группу.

Как уточнил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, трое пострадавших находятся в реанимации.

«Под Броварами произошла ужасная трагедия. Группа велосипедистов Броварского высшего училища физической культуры была сбита фурой. Один спортсмен погиб, трое находятся в реанимации»,  написал Жданов на своей странице в социальной сети Facebook.

Жданов добавил, что минспорта Украины совместно с МВД и областной властью создает специальную комиссию для расследования всех обстоятельств трагического инцидента.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

В Киевской области фура сбила группу велосипедистов: есть жертвы

В результате ДТП один человек погиб, восемь были госпитализированы

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