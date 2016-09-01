В Киевской области фура сбила группу велосипедистов: есть жертвы

В Броварах Киевской области на трассе Киев — Чернигов произошло ДТП. Грузовой автомобиль сбил группу велосипедистов, состоящую из девятерых человек. В результате происшествия один велосипедист погиб на месте аварии, восемь были доставлены в больницы.

По данным Экспрессо TV, велосипедисты ехали в направлении Киева. По неустановленным пока причинам, водитель грузового автомобиля, который двигался в попутном направлении, совершил наезд на их группу.

Как уточнил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, трое пострадавших находятся в реанимации.

«Под Броварами произошла ужасная трагедия. Группа велосипедистов Броварского высшего училища физической культуры была сбита фурой. Один спортсмен погиб, трое находятся в реанимации», — написал Жданов на своей странице в социальной сети Facebook.

Жданов добавил, что минспорта Украины совместно с МВД и областной властью создает специальную комиссию для расследования всех обстоятельств трагического инцидента.