В Киевской области фура сбила группу велосипедистов: есть жертвы

В результате ДТП один человек погиб, восемь были госпитализированы
В Броварах Киевской области на трассе Киев—Чернигов произошло ДТП. Грузовой автомобиль сбил группу велосипедистов, состоящую из девятерых человек. В результате происшествия один велосипедист погиб на месте аварии, восемь были доставлены в больницы.
По данным Экспрессо TV, велосипедисты ехали в направлении Киева. По неустановленным пока причинам, водитель грузового автомобиля, который двигался в попутном направлении, совершил наезд на их группу.
Как уточнил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, трое пострадавших находятся в реанимации.
«Под Броварами произошла ужасная трагедия. Группа велосипедистов Броварского высшего училища физической культуры была сбита фурой. Один спортсмен погиб, трое находятся в реанимации», — написал Жданов на своей странице в социальной сети Facebook.
Жданов добавил, что минспорта Украины совместно с МВД и областной властью создает специальную комиссию для расследования всех обстоятельств трагического инцидента.
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