Планы Facebook сорваны взрывом ракеты-носителя Falcon 9

Компания Facebook и французский оператор связи Eutelsat собирались использовать спутник связи Amos 6 для предоставления доступа к интернету жителям некоторых районов Африки. При взрыве ракеты-носителя Falcon 9 аппарат, стоимость которого приближается к $200 млн, был полностью уничтожен.

ТАСС цитирует представителя Facebook Криса Нортона, который высказался о приверженности компании «своей миссии по созданию связей между людьми с помощью интернета» и выразил разочарование в связи со срывом проекта.

Ранее «Известия» подробно писали о произошедшем взрыве 1 сентября на космодроме мыса Канаверал, основной причиной которого считают неисправность стартовой площадки.