Премию «Оскар» дадут Джеки Чану

Китайский актер получит от Американской академии кинематографических искусств и наук почетную статуэтку 12 ноября этого года
Американская киноакадемия приняла решение наградить премией «Оскар» известного во всем мире азиатского актера и мастера боевых искусств Джеки Чана.
Как сказано в заявлении представителей Американской академии кинематографических искусств, награду Джеки Чану решено вручить «за выдающиеся заслуги в кинематографе». Одновременно с ним вожделенные статуэтки получат документалист Фредерик Уайзман, виртуоз монтажа Энн Коутс и признанный лучшим из специалистов по подбору актеров Линн Сталмасте. Торжественное вручение награды пройдет 12 ноября в Лос-Анджелесе, сообщает «РИА Новости».
Джеки Чан — один из самых знаменитых азиатских актеров, главный герой более чем 100 лент, большинство из которых подчеркивают его владение боевыми искусствами и выдающиеся комедийные способности. Настоящее имя актера — Chan Kong Sang. Во время обучения в оперной школе его звали Yuen Lo. Однако только его кинематографическая деятельность под псевдонимом Джеки Чан принесла ему мировую популярность и любовь зрителей.
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