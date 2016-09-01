Премию «Оскар» дадут Джеки Чану

Американская киноакадемия приняла решение наградить премией «Оскар» известного во всем мире азиатского актера и мастера боевых искусств Джеки Чана.

Как сказано в заявлении представителей Американской академии кинематографических искусств, награду Джеки Чану решено вручить «за выдающиеся заслуги в кинематографе». Одновременно с ним вожделенные статуэтки получат документалист Фредерик Уайзман, виртуоз монтажа Энн Коутс и признанный лучшим из специалистов по подбору актеров Линн Сталмасте. Торжественное вручение награды пройдет 12 ноября в Лос-Анджелесе, сообщает «РИА Новости».