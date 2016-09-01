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Премию «Оскар» дадут Джеки Чану

Китайский актер получит от Американской академии кинематографических искусств и наук почетную статуэтку 12 ноября этого года

Американская киноакадемия приняла решение наградить премией «Оскар» известного во всем мире азиатского актера и мастера боевых искусств Джеки Чана.

Как сказано в заявлении представителей Американской академии кинематографических искусств, награду Джеки Чану решено вручить «за выдающиеся заслуги в кинематографе». Одновременно с ним вожделенные статуэтки получат документалист Фредерик Уайзман, виртуоз монтажа Энн Коутс и признанный лучшим из специалистов по подбору актеров Линн Сталмасте. Торжественное вручение награды пройдет 12 ноября в Лос-Анджелесе, сообщает «РИА Новости».

Джеки Чан  один из самых знаменитых азиатских актеров, главный герой более чем 100 лент, большинство из которых подчеркивают его владение боевыми искусствами и выдающиеся комедийные способности. Настоящее имя актера  Chan Kong Sang. Во время обучения в оперной школе его звали Yuen Lo. Однако только его кинематографическая деятельность под псевдонимом Джеки Чан принесла ему мировую популярность и любовь зрителей.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Премию «Оскар» дадут Джеки Чану

Китайский актер получит от Американской академии кинематографических искусств и наук почетную статуэтку 12 ноября этого года

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