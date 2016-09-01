Футболист Андрей Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой

Известный российский футболист Андрей Аршавин женился на своей возлюбленной Алисе Казьминой. Как сообщают СМИ, форвард расписался во Дворце бракосочетаний на Английской набережной.



О супруге Аршавина известно, что она журналистка и ранее уже была замужем. От предыдущего брака у девушки есть двое детей.

По сообщениям агентства Regnum, дата церемонии до последнего держалась в секрете. Сразу после бракосочетания молодожены намерены вылететь в Сочи.



Напомним, Андрей Аршавин в течение девяти лет состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. За это время у них родились трое детей. В 2015 году Аршавин и Барановская заключили сделку в рамках подписанного мирового соглашения. Форвард отписал бывшей гражданской супруге свою трехкомнатную квартиру в петербургских Коломягах, а их общим детям — жилье на Крестовском острове. Кроме того, футболист вернул долги по алиментам.