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Футболист Андрей Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой

Сразу после церемонии бракосочетания молодожены отправятся в Сочи

Известный российский футболист Андрей Аршавин женился на своей возлюбленной Алисе Казьминой. Как сообщают СМИ, форвард расписался во Дворце бракосочетаний на Английской набережной.

О супруге Аршавина известно, что она журналистка и ранее уже была замужем. От предыдущего брака у девушки есть двое детей.

По сообщениям агентства Regnum, дата церемонии до последнего держалась в секрете. Сразу после бракосочетания молодожены намерены вылететь в Сочи.

Напомним, Андрей Аршавин в течение девяти лет состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. За это время у них родились трое детей. В 2015 году Аршавин и Барановская заключили сделку в рамках подписанного мирового соглашения. Форвард отписал бывшей гражданской супруге свою трехкомнатную квартиру в петербургских Коломягах, а их общим детям — жилье на Крестовском острове. Кроме того, футболист вернул долги по алиментам.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Футболист Андрей Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой

Сразу после церемонии бракосочетания молодожены отправятся в Сочи

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