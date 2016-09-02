Дарья Клишина стала третьей на этапе «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе

В лучшей попытке россиянка прыгнула на 6,63 метра
Российская спортсменка Дарья Клишина заняла третье место в соревнованиях по прыжкам в длину. Третий этап серии турниров «Бриллиантовая Лига» состоялся в четверг, 1 сентября в швейцарском городе Цюрих.
Россиянка заняла третью строчку, в своей лучшей попытке прыгнув на 6,63 метра. Победительницей соревнований стала Бриттни Риз из США- 6,95 метра. Второе место заняла Ивана Шпанович из Сербии- 6,93. Ранее Шпанович стала победительницей «Бриллиантовой лиги» в общем зачете.
Отметим, что Дарья Клишина является единственной российской легкоатлеткой, которая имеет право выступать на международных соревнованиях после дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.
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