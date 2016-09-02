Российские ВМФ нанесут точные удары по сирийским террористам

Палубные боевые самолеты российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», уходящего в ноябре нынешнего года на боевую службу к берегам Сирии, получат уникальные возможности по поражению наземных целей, сообщает газета «Известия».



В Минобороны России изданию рассказали, что палубные истребители Су-33 в настоящее время оснащаются специализированной вычислительной подсистемой СВП-24, позволяющей применять обычные неуправляемые фугасные болванки с точностью управляемого оружия. А недавно пополнившие состав российской морской авиации новейшие МиГ-29КР нанесут удар по противнику корректируемыми авиабомбами и ракетами.

По плану главного командования Военно-морского флота России, корабельная группа, в состав которой и войдет тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Кузнецов», отправится на боевую службу в ноябре нынешнего года.

Всего, по данным «Известий», в состав авиагруппы единственного российского авианосца на время предстоящего боевого похода войдут порядка десяти истребителей Су-33 и четыре МиГ-29КР. Правда, состав еще окончательно не утвержден и возможны замены.

Как рассказал «Известиям» представитель авиастроительной отрасли, знакомый с ходом работ, полеты МиГ-29КР с палубы авианосца «Кузнецова» только начались. Одна из главных задач—проверить взаимодействие инерциальной навигационной системы самолета с комплексом выставки инерциальных систем летательных аппаратов «Ильмень», недавно установленным на борту авианесущего крейсера.

Специализированная вычислительная подсистема СВП-24, разработанная компанией «Гефест и Т», — это всего несколько блоков, устанавливающихся непосредственно в бортовое оборудование боевого самолета.Исходя из положения самолета в пространстве, его координат и параметров полета, а также данных о цели, СВП рассчитывает оптимальную траектории сброса бомбы. При этом максимальное отклонение от цели не превышает нескольких метров.

В компании «Гефест и Т» «Известиям» подтвердили, что работы по СВП-24 ведутся, но от дальнейших комментариев отказались.

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