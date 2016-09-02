Дороги в России будут строить за счет штрафов ГИБДД

Минтранс разработал изменения в Бюджетный кодекс, которые обяжут субъекты передавать дорожные платежи и штрафы за нарушение правил движения в местные дорожные фонды. Как пишет газета «Известия», о подготовке такой инициативы еще в апреле заявлял министр транспорта Максим Соколов. В среду подготовленный проект поправок наконец был опубликован. Проект предполагает передачу 10 видов платежей напрямую в местные фонды, что позволит получить до 120 млрд рублей дополнительно на строительство дорог и будет способствовать решению задачи по удвоению строительства и реконструкции автодорог регионального значения, рассчитывают в Минтрансе.

Сейчас штрафы за нарушение ПДД идут в бюджеты субъектов, как и налоги. При этом на региональном уровне около 40 субъектов определили, что будут перенаправлять эти деньги в местные дорожные фонды на ремонт дорог либо полностью, либо частично. В марте в ходе Госсовета президент Владимир Путин поручил на законодательном уровне закрепить обязательную передачу в региональные дорожные фонды денег, которые поступают в виде штрафов за нарушение ПДД.

Строительство и обслуживание дорог сегодня финансируются из федерального дорожного фонда, который формируется за счет бюджетных средств (не менее 345 млрд рублей ежегодно плюс инфляция), а также налоговых и прочих поступлений, в том числе от нового сбора за проезд большегрузов по федеральным трассам. На 1 августа объем фонда на текущий год определен в размере 570,6 млрд рублей. Из этих средств Минфин формирует трансферты в региональные дорожные фонды, которые пополняются также за счет акцизов на бензин. Доля отчислений акцизных сборов в региональные фонды сокращается: весной она была снижена со 100 до 88% с одновременным повышением ставок акцизов из-за сложной ситуации с доходами федерального бюджета. В 2017 году доходы от акцизов на нефтепродукты планируются в размере 351,6 млрд рублей, из них 309,4 млрд может поступить в региональные фонды.

Регионы регулярно жалуются на недофинансированность своих дорожных программ. По оценкам казначейства, занижение прогнозных доходов региональных дорожных фондов составило порядка 50 млрд рублей, еще более 8 млрд рублей было отвлечено на налоги на имущество дорог, а кассовое неисполнение по региональным дорожным фондам составило около 100 млрд рублей.

Качество дорог страдает не столько из-за нехватки денег, сколько из-за их неэффективного расходования, уверены в Счетной палате. Контрольное ведомство недавно опубликовало итоги выборочной (для Калужской и Воронежской областей) проверки финансирования дорожного строительства, которые показали серьезные проблемы в этой сфере. Неудовлетворенное состояние дорог наблюдалось, несмотря на рост доходов от акцизов до фактических 3,8 млрд рублей в прошлом году против 2,4 млрд рублей прогнозных, в Воронежской области. Также Счетная палата заявила о недостоверности отчетов об использовании межбюджетных трансфертов в обоих регионах. Об итогах проверки по всем остальным регионам станет известно к концу года.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Строительство дорог удвоят за счет штрафов ГИБДД

