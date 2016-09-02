Лавров: сам Бог велел использовать предоставляемые Азией возможности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью корреспонденту издания Совета по внешней и оборонной политики рассказал о том, как он оценивает состояние азиатского направления внешней политики РФ.

По словам главы российского МИД, в период, когда формировались «нынешние основные структурные компоненты нашей экономики», вся активность – экономическая, технологическая, новаторство – все было сконцентрировано в Европе и США. Однако, как подчеркнул Лавров, с недавнего времени, Азия стала демонстрировать свои качества нового «локомотива» экономического роста в мире, источника новейших технологий, инноваций и того, что называют «экономикой знаний».

«60% ВВП приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), включая США и, конечно, все азиатские страны. Половина мировой торговли – это тоже АТР. Смещается центр развития, и это происходит объективно. Невозможно представить ситуацию, когда только один регион, одна точка на земном шаре будет генерировать все хозяйственные и технологические процессы в мире», - сказал российский министр иностранных дел.

«Диалектически мир становится многополярным», - отметил Лавров.

По его словам, это проявляется в появлении новых экономических центров роста и финансовой мощи, с которыми приходит политическое влияние.

«Это в полной мере соответствует нашей философии, опирающейся на учет этой объективной тенденции в нашей работе. Сейчас, когда у нас открываются новые экономические возможности на Востоке, что совпало с принятием российским руководством принципиальных решений об ускоренном развитии Восточной Сибири и Дальнего Востока, как говорится, «сам Бог велел» максимально использовать предоставляемые Азией возможности», - сказал глава Министерства иностранных дел России.

Лавров добавил, что сейчас Европа хочет «обрезать» свои отношения с Россией под диктовку США. Он также подчеркнул, что на Западе есть немало стран, которые делают это абсолютно осознанно, заявляя, что в данном случае политика (наказания РФ) должна довлеть над экономикой.

«На Востоке есть огромное количество структур, в которых членствует Россия, где не может быть никаких дискриминационных подходов по отношению к нам. Это Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), включая ежегодные саммиты, а также Восточноазиатские саммиты (ВАС), которые являются относительно молодой структурой, но уже стали популярны и занимаются сопряжением экономических, геополитических и военно-политических вопросов в этом регионе», - сообщил изданию Сергей Лавров.

Кроме того, министр подчеркнул, что в Азии существуют разные «тройки» с участием США и их союзников. Там же, по словам Лаврова, создается Транстихоокеанское экономическое партнерство, «которое является закрытым блоком, поскольку присоединиться к нему тем, кто не включен в состав первоначальных участников, можно будет только, когда эти привилегированные участники определят свои правила игры». По мнению главы российского МИД, «инициаторы по определению руководствуются зачастую неравноправной логикой».

«Мы этому противопоставляем открытые подходы. В рамках ВАС около шести лет назад мы предложили начать диалог без каких-либо обязательств, чтобы найти общие внеблоковые подходы, которые будут опираться на принцип инклюзивности и обеспечивать равные безопасность и экономические возможности. Интересно, что это предложение было поддержано всеми участниками Восточноазиатских саммитов, включая наших американских партнеров. Прошло уже пять раундов такого диалога, в том числе в Индонезии, Брунее, Камбодже, Китае. Это, правда, неспешный процесс, но в Азии спешить с оформлением правовых рамок не принято. Нужно уважать традиции, которые существуют в том же АСЕАН», - заявил Сергей Лавров.