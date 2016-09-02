Русская, красная, советская, российская: какой была и стала гвардия

2 сентября 2016 года российской гвардии исполняется 16 лет — этот праздник был установлен в 2000 году указом президента России Владимира Путина в честь 300-летнего юбилея русской гвардии.



Отметим сразу, что российская и русская гвардия — не одно и то же, поэтому определимся с терминами:



Русская гвардия — отборная привилегированная часть Вооруженных сил Российской империи. Просуществовала до 1918 года.

— отборная привилегированная часть Вооруженных сил Российской империи. Просуществовала до 1918 года. Российская гвардия — военное подразделение, создание которого было инициировано после путча 1991 года Борисом Ельциным для защиты Конституции и органов власти РСФСР. Окончательно создана Владимиром Путиным в 2000 году.

— военное подразделение, создание которого было инициировано после путча 1991 года Борисом Ельциным для защиты Конституции и органов власти РСФСР. Окончательно создана Владимиром Путиным в 2000 году. Росгвардия — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, созданный в 2016 году.

В императорской России гвардейцы всегда были на особом положении и пользовались множеством привилегий, приближенным ко двору положением и успехом у женщин. А также активно участвовали в дворцовых переворотах. Возведение на трон Елизаветы I и Екатерины II, убийство Павла I — во всех этих событиях важную роль сыграли гвардейские офицеры.

Интересно, что к началу XX века молодых новобранцев распределяли по гвардейским полкам по внешнему виду. Участвовавший в «разбивке» новобранцев граф Алексей Алексеевич Игнатьев так описал это в мемуарах: «Самые высокие и могучие доставались гвардейскому экипажу, чтобы с достоинством представлять флот на вёсельных катерах царских яхт. Рослые новобранцы видом погрубее попадали в преображенцы, голубоглазые блондины — в семеновцы, брюнеты с бородками — в измайловцы, рыжие — в московцы».

Масти лошадей подбирались тоже зачастую в соответствии с цветотипом внешности солдата: черные вороные — для брюнетов, рыжие — для рыжих, караковые (темно-коричневые) — для русых и шатенов. А вот высокие блондины ездили на гнедых, то есть коричнево-рыжих жеребцах с черными гривой и хвостом.

В 1918 была расформирована Российская императорская армия, а вместе с ней — и гвардейские части. Во время Гражданской войны их, правда, частично восстановили для борьбы с большевиками в составе белой армии.

Дальше была красная гвардия — добровольческие отряды, которые, по сути, осуществляли революцию 1917 года. Это была основная форма вооруженных организаций большевиков. А еще позже возникла советская гвардия — героические отряды и военные формирования уже времен Великой Отечественной войны, получившие гвардейское звание за особые мужество, героизм и военное мастерство.

Российская же гвардия создавалась в связи с событиями августа 1991 года как военная структура для противодействия частям республиканских гарнизонов Вооруженных сил СССР, которые перебрасывались в Москву.

Первоначально части российской гвардии начали формироваться на базе импровизированных отрядов охраны Дома Советов РСФСР, созданных для защиты президента и парламента в процессе подавления путча 1991 года.

Российская гвардия во многом делалась по образцу американской национальной гвардии. Предполагалось, что эта структура должна не только защищать органы государственной власти, но и помогать бороться с терроризмом и организованной преступностью, усмирять взбунтовавшиеся группировки в регионах и даже оказывать помощь при ликвидации последствий стихийных бедствий.

В 1991 по ряду причин указ о создании российской гвардии так и не был подписан, поэтому официально датой рождения этой структуры считается 2 сентября 2000 года.