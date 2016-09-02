Мединский во Владивостоке проводит лекцию по истории Дальнего Востока

Российский министр культуры рассказывает учителям истории и литературы о значимых фактах в истории региона
Лекцию о значимых фактах в истории Дальнего Востока проводит для учителей истории и литературы Владивостока министр культуры и руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
«Мне пришло письмо от ректора ДВФУ с просьбой прочитать студентам лекцию, связанную с Дальним Востоком», — приводят «РИА Новости» слова Мединского, сказанные им во время выступления в одной из школ Владивостока.
Мединский подчеркнул, что правильно было бы преподавать и популяризировать историю.
Ранее «Известия» писали, что в четверг во Владивостоке открылся филиал Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. На праздничной линейке в День знаний присутствовали министр культуры Владимир Мединский и ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе.
Читайте также:
Пьеса Мединского и караоке Турецкого порадуют гостей Владивостока
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.