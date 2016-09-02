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Мединский во Владивостоке проводит лекцию по истории Дальнего Востока

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Российский министр культуры рассказывает учителям истории и литературы о значимых фактах в истории региона

Лекцию о значимых фактах в истории Дальнего Востока проводит для учителей истории и литературы Владивостока министр культуры и руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Мне пришло письмо от ректора ДВФУ с просьбой прочитать студентам лекцию, связанную с Дальним Востоком», — приводят «РИА Новости» слова Мединского, сказанные им во время выступления в одной из школ Владивостока.

Мединский подчеркнул, что правильно было бы преподавать и популяризировать историю.

Ранее «Известия» писали, что в четверг во Владивостоке открылся филиал Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. На праздничной линейке в День знаний присутствовали министр культуры Владимир Мединский и ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Мединский во Владивостоке проводит лекцию по истории Дальнего Востока

Российский министр культуры рассказывает учителям истории и литературы о значимых фактах в истории региона

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