Минэнерго проработает вопрос приватизации «Башнефти» до сентября

Об этом журналистам заявил министр энергетики Александр Новак
По словам главы энергетического ведомства Александра Новака Минэнерго дополнительно проработает вопрос приватизации «Башнефти».
Соответствующее поручение было дано вице-премьером Дмитрием Медаедевым.
Ранее пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сообщала, что приватизация 50,08% акций «Башнефти» перенесен на 2017 год.
Основными претендентами на актив выступали «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», ННК, «Татнефть», РФПИ.
Ранее "Известия" писали, что акции «Башнефти» на торгах Московской биржи росли на 5% на новостях о возможности продажи 50,08% акций компании за $5 млрд — по состоянию на 15.53 мск акции российской компании росли на 5,1% и составляли 3,178 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. К концу дня динамика составила 2,25%.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что глава «Роснефти» Игорь Сечин сделал предложение правительству о покупке «Роснефтью» государственной «Башнефти» за $5 млрд в рамках приватизации.
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