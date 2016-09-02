Минэнерго проработает вопрос приватизации «Башнефти» до сентября

По словам главы энергетического ведомства Александра Новака Минэнерго дополнительно проработает вопрос приватизации «Башнефти».

Соответствующее поручение было дано вице-премьером Дмитрием Медаедевым.

Ранее пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сообщала, что приватизация 50,08% акций «Башнефти» перенесен на 2017 год.

Основными претендентами на актив выступали «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», ННК, «Татнефть», РФПИ.



Ранее "Известия" писали, что акции «Башнефти» на торгах Московской биржи росли на 5% на новостях о возможности продажи 50,08% акций компании за $5 млрд — по состоянию на 15.53 мск акции российской компании росли на 5,1% и составляли 3,178 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. К концу дня динамика составила 2,25%.



Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что глава «Роснефти» Игорь Сечин сделал предложение правительству о покупке «Роснефтью» государственной «Башнефти» за $5 млрд в рамках приватизации.

