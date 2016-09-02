Минэнерго примет участие во встрече членов ОПЕК в Алжире

Делегация Минэнерго отправится в в конце сентября на международный энергофорум в Алжире в конце сентября. Об этом журналистам заявил министр энергетики РФ Александр Новак в рамках Восточного экономического форума.

Ранее сообщалось, что на встрече представители стран членов ОПЕК намерены поднять вопрос о заморозке добычи. С такой инициативой выступили представители Саудовской Аравии, по вине которых этот вопрос был заблокирован во время весенних переговоров в Катаре.

Ранее "Известия" писали, что Минэнерго не получило приглашение на сентябрьскую встречу в Алжире. Россия готова к обсуждению вопроса о заморозке добычи нефти, но в данный момент острой необходимости в этом нет, напомнили в энергетическом ведомстве заявление министра Александра Новака по этому вопросу.

