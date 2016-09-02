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Владимир Путин предостерег от пересмотра итогов Второй мировой войны

Президент России назвал подобные действия «вскрытием ящика Пандоры»

По мнение президента России Владимира Путина, попытки пересмотра территориальных итогов Второй мировой войны могут привести к непредсказуемым последствиям. Об этом российский лидер заявил во время интервью в преддверии экономического форума во Владивостоке.

Задавая Путину вопрос о территориальных спорах с Японией и Китаем, главный редактор Bloomberg Джон Миклетвэйт поинтересовался, не хочет ли Россия «отдать» Калининград. При этом Миклетвэйт уточнил, что это шутка.

«А я вам скажу без всяких шуток. Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее», - ответил журналисту Владимир Путин.

«Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому-то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, - пожалуйста, флаг в руки, начинайте», - добавил президент России.

Ранее «Известия» писали, что Владимир Путин в интервью Bloomberg, которое он дал в преддверии встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке, говоря о российско-японском споре вокруг Курильских островов заявил, что Россия не торгует территориями. 

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Владимир Путин предостерег от пересмотра итогов Второй мировой войны

Президент России назвал подобные действия «вскрытием ящика Пандоры»

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