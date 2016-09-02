Владимир Путин предостерег от пересмотра итогов Второй мировой войны

По мнение президента России Владимира Путина, попытки пересмотра территориальных итогов Второй мировой войны могут привести к непредсказуемым последствиям. Об этом российский лидер заявил во время интервью в преддверии экономического форума во Владивостоке.



Задавая Путину вопрос о территориальных спорах с Японией и Китаем, главный редактор Bloomberg Джон Миклетвэйт поинтересовался, не хочет ли Россия «отдать» Калининград. При этом Миклетвэйт уточнил, что это шутка.

«А я вам скажу без всяких шуток. Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее», - ответил журналисту Владимир Путин.

«Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому-то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, - пожалуйста, флаг в руки, начинайте», - добавил президент России.

Ранее «Известия» писали, что Владимир Путин в интервью Bloomberg, которое он дал в преддверии встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке, говоря о российско-японском споре вокруг Курильских островов заявил, что Россия не торгует территориями.