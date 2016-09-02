Кабмин Узбекистана: состояние Каримова оценивается как критическое

Согласно сообщению кабинета министров республики, состояние здоровья Ислама Каримова резко ухудшилось
Состояние здоровья президента Узбекистана Ислама Каримова резко ухудшилось, сейчас врачи оценивают его как критическое. Об этом говорится в информационном сообщении кабинета министров республики.
«Дорогие соотечественники! С большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое», - говорится в сообщении кабмина Узбекистана.
Напомним, 28 августа правительство Узбекистана сообщило о госпитализации 78-летнего президента страны Ислама Каримова.
Официальные СМИ Узбекистана сообщают, что лидер республики находится на стационарном лечении, которое потребует «определенного времени».
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