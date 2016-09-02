Кабмин Узбекистана: состояние Каримова оценивается как критическое

Состояние здоровья президента Узбекистана Ислама Каримова резко ухудшилось, сейчас врачи оценивают его как критическое. Об этом говорится в информационном сообщении кабинета министров республики.

«Дорогие соотечественники! С большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое», - говорится в сообщении кабмина Узбекистана.

Напомним, 28 августа правительство Узбекистана сообщило о госпитализации 78-летнего президента страны Ислама Каримова.

Официальные СМИ Узбекистана сообщают, что лидер республики находится на стационарном лечении, которое потребует «определенного времени».