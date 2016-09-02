Рогозин посочувствовал Илону Маску в связи со взрывом Falcon 9

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин выразил слова поддержки главе компании SpaceX Илону Маску после взрыва ракеты-носителя Falcon 9.



«Мое сочувствие и поддержка в связи с недавним взрывом Falcon 9 Space X», — написал Рогозин в своем Twitter.



@elonmusk My compassion and support in connection with the recent SpaceX Falcon 9 explosion. — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 1 сентября 2016 г.

Напомним, на стартовой площадке в американском штате Флорида взорвалась ракета Falcon 9, принадлежащая частной компании SpaceX. ЧП произошло в момент заправки топливом.



Причины произошедшего пока неизвестны.



Взрывом был уничтожен израильский телекоммуникационный спутник Spacecom Ltd, который должен был быть выведен на орбиту 3 сентября. Его планировали использовать французский оператор связи Eutelsat и Facebook.



Стоимость спутника составляет $200 млн.

