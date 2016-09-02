Рогозин посочувствовал Илону Маску в связи со взрывом Falcon 9

Вице-премьер решил поддержать главу компании SpaceX в Twitter
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин выразил слова поддержки главе компании SpaceX Илону Маску после взрыва ракеты-носителя Falcon 9.
«Мое сочувствие и поддержка в связи с недавним взрывом Falcon 9 Space X», — написал Рогозин в своем Twitter.
@elonmusk My compassion and support in connection with the recent SpaceX Falcon 9 explosion.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 1 сентября 2016 г.
Напомним, на стартовой площадке в американском штате Флорида взорвалась ракета Falcon 9, принадлежащая частной компании SpaceX. ЧП произошло в момент заправки топливом.
Причины произошедшего пока неизвестны.
Взрывом был уничтожен израильский телекоммуникационный спутник Spacecom Ltd, который должен был быть выведен на орбиту 3 сентября. Его планировали использовать французский оператор связи Eutelsat и Facebook.
Стоимость спутника составляет $200 млн.
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