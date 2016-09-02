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Ольга Голодец: бюджет России на 2017 год будет социальным

Вице-премьер правительства России выступила перед журналистами во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум

Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец, выступая перед журналистами  во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум, заявила, что федеральный бюджет на 2017 год будет социальным.

«У нас на следующий год бюджет действительно социальный. Индексация пенсий заложена в полном объеме в соответствии с законодательством РФ, средства на лекарства заложены в полном объеме, средства на высокотехнологичную помощь заложены в полном объеме, поэтому мы в следующий год смотрим с уверенностью», - сказала Ольга Голодец.

Напомним, во Владивостоке 2–3 сентября пройдет Восточный экономический форум. Главными темами форума станут новые механизмы экономического развития, привлечение инвесторов, развитие транспортной инфраструктуры и создание новых рабочих мест на Дальнем Востоке.

Ожидается, что форум посетит не менее 2,4 тыс. участников, среди них представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США и Сингапура.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Ольга Голодец: бюджет России на 2017 год будет социальным

Вице-премьер правительства России выступила перед журналистами во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум

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