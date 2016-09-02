В Южной Корее завершились совместные с США военные маневры

В маневрах приняли участие около 50 тыс. южнокорейских и 25 тыс. американских военнослужащих
В Южной Корее завершились совместные военные маневры США и Республики Корея Ulchi Freedom Guardian (UFG). В распространенном южнокорейским Министерством национальной обороны заявлении сообщается, что маневры помогли двум странам повысить боеготовность в отношении угроз со стороны КНДР.
«В ходе двухнедельных маневров сторонам удалось повысить свои возможности регулирования кризисных ситуаций и боеготовность. Теперь они более подготовлены к решительному ответу на северокорейские провокации», - отмечает оборонное ведомство Южной Кореи.
В Минобороны Республики Корея добавили, что в 2016 году в маневрах приняли участие около 50 тыс. южнокорейских и 25 тыс. американских военнослужащих.
Ранее «Известия» писали, что президент Южной Кореи Пак Кын Хе заявила, что республика не станет использовать новейшую американскую противоракетную систему THAAD против России или других третьих стран и готова при необходимости дать дополнительные разъяснения.
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