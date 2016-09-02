СМИ: глава Приморского МЧС погиб при ликвидации последствий тайфуна

Официального подтверждения этой информации нет
Глава Приморского МЧС Олег Федюра погиб в Чугуевском районе при исполнении обязанностей.
Об этом сообщает местное информационное агентство «Дейта», также это сообщение подтверждает источник агентства «РИА Новости».
По данным агентства, представители МЧС не опровергли и не подтвердили эту информацию и отказались от комментариев.
Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в районе села Уборка Чугуевского района, где 1 сентября в результате мощного тайфуна Lionrock прорвало дамбу. КамАЗ со спасателями смыло в реку Павловка и он ушел под воду. По некоторым данным, в кабине грузовика мог находится Федюра.
Штормовое предупреждение в Приморском крае было объявлено 28 августа. Подразделения МЧС оперативно перевели на усиленный режим. Ливни, прошедшие в регионе, размыли дороги, нарушили энергоснабжение и подтопили населенные пункты. В некоторых районах края за ночь выпало почти четыре месячных нормы осадков.
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