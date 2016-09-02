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Путин: пересмотр итогов второй мировой «откроет ящик Пандоры»

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Президент РФ считает, что попытки пересмотра территориальных итогов самого крупного вооруженного конфликта в истории человечества приведет к непредсказуемым последствиями

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что попытки пересмотра территориальных итогов Второй мировой войны приведет к «вскрытию ящика Пандоры». Об этом глава российского государства заявил в интервью агентству Bloomberg.

Он подчеркнул, что пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к непредвиденным последствиям и предложил поговорить не только о Калининграде, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши.

Путин также напомнил, что там есть Венгрия и Румыния.

«Если кому-то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, — пожалуйста, флаг в руки, начинайте», — подытожил российский президент.

Ранее «Известия» писали, что Владимир Путин в интервью Bloomberg, которое он дал в преддверии встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке, говоря о российско-японском споре вокруг Курильских островов заявил, что Россия территориями не торгует. 

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Путин: пересмотр итогов второй мировой «откроет ящик Пандоры»

Президент РФ считает, что попытки пересмотра территориальных итогов самого крупного вооруженного конфликта в истории человечества приведет к непредсказуемым последствиями

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