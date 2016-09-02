Путин: пересмотр итогов второй мировой «откроет ящик Пандоры»

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что попытки пересмотра территориальных итогов Второй мировой войны приведет к «вскрытию ящика Пандоры». Об этом глава российского государства заявил в интервью агентству Bloomberg.



Он подчеркнул, что пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к непредвиденным последствиям и предложил поговорить не только о Калининграде, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши.



Путин также напомнил, что там есть Венгрия и Румыния.

«Если кому-то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, — пожалуйста, флаг в руки, начинайте», — подытожил российский президент.



Ранее «Известия» писали, что Владимир Путин в интервью Bloomberg, которое он дал в преддверии встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке, говоря о российско-японском споре вокруг Курильских островов заявил, что Россия территориями не торгует.

