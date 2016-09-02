Состояние президента Узбекистана Ислама Каримова резко ухудшилось

Правительство Узбекистана официально сообщило о резком ухудшении состояния здоровья президента страны Ислама Каримова.



«Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое», — говорится в сообщении кабинета министров страны.



Напомним, 78-летний президент Узбекистана попал в больницу в минувшую субботу.



Утром в понедельник, 29 августа, дочь президента Узбекистана Лола Каримова сообщила в своем аккаунте в Instagram о том, что ее отец, президент Узбекистана Ислам Каримов, был госпитализирован после кровоизлияния в мозг и находится в реанимации.



Это первый случай за более чем 25 лет пребывания Каримова у власти, когда широкой публике сообщили о тяжелом состоянии лидера страны.

