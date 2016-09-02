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Путин: Россия не занимается хакерскими атаками на госуровне

Так российский лидер ответил на вопрос о причастности Москвы к кибервзломам серверов Демократической партии США

Россия не причастна к организации и осуществлению хакерских атак на серверы Демпартии США, об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью агентству Блумберг.

В своем заявлении российский лидер отметил, что ему об этом «совершенно ничего неизвестно».

«Не нужно уводить внимание общественности от сути проблемы, подменяя какими-то второстепенными вопросами, связанными с поиском того, кто это сделал. Но хочу вам еще раз сказать, мне об этом точно совершенно ничего неизвестно, и на государственном уровне Россия никогда этим не занимается», — заявил российский президент.

Ранее об абсурдности подобных обвинений заявлял пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В минувшем июле сайт политических разоблачений WikiLeaks опубликовал более 19 тысяч электронных писем нацкомитета Демократической партии США. Кибервзломщик под ником Guccifer 2.0. признал свою ответственность за взлом серверов.

Расследование обстоятельств хакерской атаки ведет Федеральное бюро расследований (ФБР), но ряд политиков, в числе которых и Барак Обама, не исключали существование связи хакеров с властями РФ.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Путин: Россия не занимается хакерскими атаками на госуровне

Так российский лидер ответил на вопрос о причастности Москвы к кибервзломам серверов Демократической партии США

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