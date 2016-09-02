Путин: заморозка добычи нефти — верное решение для мировой энергетики

В интервью информационному холдингу Bloomberg президент РФ Владимир Путин заявил, что все участники нефтяного рынка понимают необходимость найти компромисс.



При этом глава государства отметил, что вопрос замораживания мирового уровня добычи нефти лежит в политической плоскости, а не в экономической.

«Вопрос лежит не в экономической, а в политической плоскости. Мне очень хотелось бы надеяться, что все участники этого рынка, заинтересованные в сохранении стабильной и справедливой мировой цены на энергоносители, все-таки в конце концов примут необходимое решение», — сказал Путин.

Президент России отметил, что Москва готова поддержать заморозку добычи черного золота, позволив Ирану немного компенсировать свои позиции.

Ранее «Известия» писали, что в конце сентября делегация Минэнерго отправится на международный форум в Алжир. На мероприятии страны — члены ОПЕК обсудят вопрос о заморозке добычи нефти.

