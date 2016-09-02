Путин посоветовал «большой двадцатке» не спорить о Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что страны «большой двадцатки» не должны вмешиваться по внешнюю политику. По его мнению, более подходящими для споров о Сирии являются такие площадки, как Совет Безопасности ООН.

«Двадцатка» все‑таки собиралась как площадка для обсуждения прежде всего вопросов мировой экономики», — отметил президент в своем интервью агентству Bloomberg. По его мнению, перегружать повестку дня спорами о Сирии нецелесообразно. Достаточно других вопросов в финансовой сфере, будь то структурные изменения экономики или же вопросы ухода от налогообложения.

«Группа двадцати» (G20) является ведущим форумом для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. В 2013 году председательство в G20 осуществляла Россия, в 2014 году ее сменила Австралия, в 2015 году эта функция перешла к Турции. В 2016 года Саммит G20 пройдет 4–5 сентября в китайском городе Ханчжоу.



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