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Путин посоветовал «большой двадцатке» не спорить о Сирии

Президент Российской Федерации считает нецелесообразным обсуждение внешней политики на форуме, посвященном экономическим вопросам

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что страны «большой двадцатки» не должны вмешиваться по внешнюю политику. По его мнению, более подходящими для споров о Сирии являются такие площадки, как Совет Безопасности ООН.

«Двадцатка» все‑таки собиралась как площадка для обсуждения прежде всего вопросов мировой экономики», — отметил президент в своем интервью агентству Bloomberg. По его мнению, перегружать повестку дня спорами о Сирии нецелесообразно. Достаточно других вопросов в финансовой сфере, будь то структурные изменения экономики или же вопросы ухода от налогообложения.

«Группа двадцати» (G20) является ведущим форумом для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. В 2013 году председательство в G20 осуществляла Россия, в 2014 году ее сменила Австралия, в 2015 году эта функция перешла к Турции. В 2016 года Саммит G20 пройдет 4–5 сентября в китайском городе Ханчжоу.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Путин посоветовал «большой двадцатке» не спорить о Сирии

Президент Российской Федерации считает нецелесообразным обсуждение внешней политики на форуме, посвященном экономическим вопросам

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