Путин: главное в приватизации «Башнефти» — пополнение бюджета России

Возможность покупки «Роснефтью» «Башнефти» не лучший вариант, но с точки зрения бюджета важно, кто даст больше денег, заявил президент Владимир Путин.

«Наверное, это всё-таки не лучший вариант, когда одна компания, подконтрольная государству, приобретает другую чисто государственную компанию. Это одна позиция. А вторая заключается в том, что в конечном-то итоге для бюджета важно, кто даст больше денег при торгах, которые должны быть организованы в ходе приватизационного процесса», — цитирует Путина агентство Bloomberg.

По словам Путина, власти не могут дискриминировать участников рынка, но пока это неактуально, поскольку правительство приняло решение приватизацию «Башнефти» отложить.

Российское правительство планировало уже в сентябре-октябре продать госпакет в 50,08% акций «Башнефти», который был оценен в 297–315 млрд рублей. Однако позднее было решено отложить эту сделку и сначала приватизировать пакет акций «Роснефти». В конце августа агентство Bloomberg сообщило, что главный исполнительный директор нефтегазовой компании «Роснефть» Игорь Сечин сделал предложение правительству о покупке «Башнефти» возглавляемой им компанией за $5 млрд.

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев ранее сообщил, что «Роснефть» подала заявку на участие в приватизации «Башнефти», но вряд ли попадет в шорт-лист претендентов на покупку госпакета нефтекомпании, потому что участие «Роснефти» в приватизации башкирской компании нецелесообразно. Глава Минэнерго Александр Новак согласился с позицией Алексея Улюкаева. В свою очередь, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович еще в конце июля заявил, что «Роснефть» не может участвовать в приватизации «Башнефти» и это официальная позиция российских властей.

Ранее «Известия» писали, что после согласования с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение перенести приватизацию «Башнефти» на более поздний срок.

Российская Федерация в лице Росимущества владеет 50,08% акций «Башнефти», в собственности Башкирии — 25% плюс одна акция. Ранее президент Путин своим указом исключил «Башнефть» из перечня стратегических предприятий, разрешив продажу всей доли государства в компании.



«Башнефть» — нефтяная компания, ведущая деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом. Занимается нефтепереработкой и добычей нефти в Республике Башкортостан, Татарстане, Ханты-Мансийском и Ненецком автономном округах, Тюменской и Оренбургской областях.

Читайте также:



Минэнерго проработает вопрос приватизации «Башнефти» до сентября