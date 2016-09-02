Новый комплекс каталитического крекинга ввел в строй Куйбышевский НПЗ

Заработала и установка по производству метил-третбутилового эфира (МТБЭ)
Фото: rosneft.ru
АО «Куйбышевский НПЗ» ввел в эксплуатацию новый современный комплекс каталитического крекинга (FCC) и установку по производству МТБЭ. Завод вышел на новый уровень по эффективности производства и по его экологической безопасности.
Они являются одними из ключевых объектов программы НК «Роснефть» по модернизации производственных мощностей КНПЗ.
КНПЗ принимает на переработку так называемую бедную нефть, содержание светлых нефтепродуктов в которой составляют лишь около 45%. Процесс каталитического крекинга позволяет получать из такой нефти значительно большую долю бензина и дизельного топлива. Однако установки каткрекинга, которые были на предприятии, уже морально устарели, так как эксплуатируются несколько десятилетий, пишет информационный портал «Волга Ньюс».
В 2015 году КНПЗ полностью перешел на производство автобензинов и дизтоплива по высшему экологическому классу «Евро-5» — моторное топливо, востребованное как в России, так и за рубежом. Ввод в строй комплекса FCC решил ключевой вопрос — эффективности и конкурентоспособности самарского предприятия.
Комплекс каталитического крекинга (FCC) рассчитан на переработку 1,15 млн т вакуумного газойля в год. Из этого тяжелого сырья в процессе переработки получается дополнительное количество светлых нефтепродуктов. В состав комплекса входят реакторно-регенераторный блок, блок фракционирования, секция газофракционирования (ГФУ) с блоком очистки сжиженных углеводородных газов (СУГ) и ряд других объектов.
Комплекс каталитического крекинга FCC успешно работает с июле 2016 года.
По словам генерального директора АО «Куйбышевский НПЗ» Олега Дружинина, ввод в строй комплекса FCC позволил предприятию значительно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Потери оборотной воды теперь полностью исключены.
Установка по производству метил-третбутилового эфира (МТБЭ) — высокооктановая добавка к автобензину. Благодаря включению ее в рецептуру моторного топлива повышается его октановое число, улучшается процесс горения бензина, а также снижается объемы вредных выбросов от автотехники.
Октановое число МТБЭ высокой чистоты, произведенного на новой установке, имеет 123 пункта.
Читайте далее:
«Роснефть» увеличила добычу и производство топлива класса «Евро»
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.