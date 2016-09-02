Клиенты банка «Тетраполис» получат до 561,5 млн рублей

На 1 августа 2016 года объем вкладов и средств на счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в банке «Тетраполис», у которого ЦБ сегодня отозвал лицензию, достигал 623,9 млн рублей.



Это следует из отчетности кредитной организации, которую публикует регулятор. Выплаты клиентам страхового возмещения (до 1,4 млн рублей) начнутся не позднее 16 сентября, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов.



По оценке управляющего директора по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Станислава Волкова, клиенты банка получат до 561,5 млн рублей.



Активы банка на 1 августа составляли 1,3 млрд рублей. Банк контролировали более десятка физлиц, в том числе председатель правления банка Алексей Пеньковский (8,33%).



Ранее Банк России проинформировал об отзыве с 22 августа лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «КБ «РУБанк». Об этом сообщается на сайте регулятора.

