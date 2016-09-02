Карту «Мир» выпустят для членов Ночной хоккейной лиги

— Мы подписали соглашение с НСПК и Ночной хоккейной лигой. Карта будет иметь не только платежный функционал, на ней будет сохранен так называемый паспорт хоккеиста. При выходе на лед эта карта будет идентифицировать игрока. Это сможет исключить фальсификацию данных, ведь иногда на лед выходят не те игроки, которых изначально заявляют. Это любительская лига, там не могут играть профессионалы, — об этом рассказал «Известиям» президент банка «Югра» Алексей Нефедов.

Он отметил, что в течение двух-трех месяцев банком будет выпущено порядка 20 тыс. карт. Таким образом, банк «Югра» станет первым среди российских банков, который подготовит к выпуску кобренд с платежной системой «Мир».

Ночная хоккейная лига — российская любительская спортивная организация, созданная в декабре 2011 года по инициативе Владимира Путина, а также ветеранов отечественного хоккея. Помимо президента РФ и ветеранов спорта членами лиги являются видные политические деятели и крупнейшие российские бизнесмены.