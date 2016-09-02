Путин: «высокий уровень доверия» способен решить проблему вокруг Курил

Президент России Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg заявил, что считает проблему мирного договора с Японией основой в двусторонних отношениях.

«У нас еще в 1956 году был подписан договор, и, на удивление, он был ратифицирован и Верховным Советом СССР, и японским парламентом. Но затем японская сторона отказалась его выполнять, а затем и Советский Союз как бы свел тоже на нет все договоренности в рамках этого договора», — сказал президент.

«Несколько лет назад японские коллеги попросили нас вернуться к обсуждению этой темы, и мы это сделали, мы пошли навстречу. За предыдущие пару лет не по нашей инициативе, а по инициативе японской стороны фактически эти контакты были заморожены. Но сейчас наши партнеры проявляют желание вернуться к обсуждению этой темы», — напомнил Путин.

Российский лидер отметил, что «речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей».

Президент РФ подчеркнул, что российская сторона очень хочет найти решение этой проблемы. Но, добавил он при этом, «мы не торгуем территориями».

По мнению Путина, сейчас обе страны не ближе к решению вопроса Курил, чем в 1956 году, но диалог возобновлен.

«Мы договорились о том, что наши министры иностранных дел и соответствующие эксперты на уровне заместителей министров активизируют эту работу», — отметил президент России.

Путин уверен, что данная тема будет обсуждена на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ сегодня во Владивостоке. «Конечно, это всегда является предметом обсуждения и на уровне президента России и премьер-министра», — отметил он.



Глава РФ также выразил уверенность в том, что для решения этой ключевой проблемы она должна быть очень хорошо продумана, созданы условий для межгосударственных связей на длительную историческую перспективу.

Путин подчеркнул, что решение территориального спора вокруг островов Курильской гряды возможно лишь при достижении «очень высокого уровня доверия» между Россией и Японией.

В качестве примера российский президент привел территориальный спор с Китаем, в котором был найден компромисс.

«Это были территории, которые являлись спорными и в отношении которых мы вели переговоры с Китайской Народной Республикой в течение 40 лет», — напомнил Путин.

По его словам, «это стало возможным исключительно на фоне очень высокого уровня доверия» между странами.

«Если мы добьемся такого же высокого уровня доверия с Японией, то и здесь мы можем найти какие-то компромиссы», — подчеркнул президент.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в преддверии своего визита во Владивосток хочет провести с президентом РФ Владимиром Путиным «откровенный и обстоятельный разговор».

Абэ отметил, что полон решимости добиться прогресса в вопросе заключения мирного договора и решения территориального спора вокруг Курильских островов.



Напомним, что территориальный вопрос о Курильских островах в Токио считается главным препятствием на пути заключения мирного договора с Россией. Документ не был подписан после Второй мировой войны. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, заявляет, что суверенитет России над островами не подлежит сомнению.

