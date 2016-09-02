Латвия обнаружила у своей границы российский корабль

Национальные вооруженные силы(НВС) Латвии утверждают что видели российский десантный корабль вблизи территориальных вод страны.

Военные этой прибалтийской республики не впервые «замечают» у своих границ российские корабли, самолеты и даже подводные лодки.

Напомним, ранее сообщалось, что латвийским пограничникам померещилась подлодка класса «Кило».

