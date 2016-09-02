Латвия обнаружила у своей границы российский корабль

Национальные вооруженные силы прибалтийской республики утверждают, что видели военное судно РФ
Национальные вооруженные силы(НВС) Латвии утверждают что видели российский десантный корабль вблизи территориальных вод страны.
Военные этой прибалтийской республики не впервые «замечают» у своих границ российские корабли, самолеты и даже подводные лодки.
Напомним, ранее сообщалось, что латвийским пограничникам померещилась подлодка класса «Кило».
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