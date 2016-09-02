«Должна развиваться территория, а не левые доходы чиновников»

В рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин встретился с главами компаний, которые инвестируют в различные проекты в Дальневосточном федеральном округе. Глава государства попросил перечислить трудности, с которыми компании сталкиваются в регионе, чтобы власти могли оперативно решить проблемы и сделать российский Дальний Восток более привлекательным для дальнейших капиталовложений.

Российские и иностранные инвесторы вкладывают средства в различные сферы: агропромышленный комплекс, транспорт, портовую инфраструктуру, добычу ресурсов, энергетику. Иностранные компании на форуме представляли Китай, Японию и Индию.

— Начать наш разговор хотел бы с того, чтобы выразить благодарность за то внимание, которое вы уделяете усилиям России по развитию нашего Дальнего Востока, в частности Приморского края. Но не только Приморского, но и Хабаровска, Амурской области и так далее, включая Камчатку. Встреча проходит по вашей просьбе, но и мы — я и мои коллеги — с удовольствием не только принимаем участие в ней, но и считаем ее очень важной. Потому что мы хотим послушать ваше мнение о том, что нам удается сделать по созданию условий для развития экономики на Дальнем Востоке, что нужно сделать дополнительно. Разумеется, самый взыскательный и самый объективный участник этого процесса — тот, на ком и лежат основные трудности в реализации проектов. Поэтому мы вас выслушаем с удовольствием и готовы будем внести коррективы в нашу работу, — начал встречу президент.

Японский бизнесмен посетовал, что компании из его страны хотят инвестировать в дальневосточные регионы России, но им не хватает уверенности из-за санкционного режима, действующего в отношении РФ. Владимир Путин заверил, что в России нет политических ограничений при отборе иностранных инвесторов.

— Вы сказали про американские санкции. Мы никаких санкций не вводили и вводить не собираемся, — подчеркнул российский лидер.

Выяснилось, что иностранный бизнес также волнует отток населения из регионов Дальнего Востока. Усилить борьбу с этим явлением попросил один из японских бизнесменов, заявивший, что его компании нужны грамотные специалисты из России.

Один из российских инвесторов попросил проработать вопрос предоставления земель на территории свободных портов. На сегодняшний день из-за особенностей режима свободного порта и сложностей при определении границы этих территорий земли на них выдаются муниципалитетом, а не Корпорацией развития Дальнего Востока. Владимир Путин поручил разобраться в ситуации и внести поправки в законодательство.

— Нужно, чтобы это было общее решение, понятное и прозрачное, чтобы это каждый раз не упиралось в беготню по административным кабинетам. Над этим нужно подумать, чтобы территория развивалась, а не развивались левые доходы чиновников, уполномоченных принимать решения, — добавил президент.

По словам инвесторов, еще одна проблема региона — пропускная способность пограничных пунктов. На некоторых из них машины могут стоять в очереди несколько суток. Глава государства заметил в ответ, что порой водители сами встают в очередь, не оформив заранее документы, и это в итоге осложняет процесс оформления. Тем не менее деньги на расширение погранпунктов и увеличение числа сотрудников таможни выделяются. Так, по словам министра транспорта Максима Соколова, пункт «Пограничный» на границе с Китаем будет расширен уже в будущем году.

Существует в данный момент и определенная нехватка межгосударственных соглашений, которые помогали бы ведению бизнеса. Китайский предприниматель рассказал Владимиру Путину, что в КНР очень любят российское мороженое, но вывозить из России его нельзя — речь, видимо, шла о крупных партиях.

— Это же не национальное достояние. Буду теперь ездить и председателю Си (глава КНР Си Цзиньпин. —«Известия») привозить мороженое, раз так сложно его достать, — пообещал Владимир Путин.