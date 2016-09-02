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СМИ: Назарбаев прервет свое участие в G20 ради визита в Узбекистан

Сообщается, что незапланированный визит в Ташкент может быть связан со смертью узбекского лидера Ислама Каримова

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прервет участие в саммите глав стран G20 в КНР и совершит незапланированный визит в Узбекистан.

Как сообщает агентство Reuters, это может быть связано с вероятной кончиной узбекского президент Ислама Каримова.

Отмечается, что Назарбаев прибудет в Ташкент в субботу, 3 сентября.

Напомним, что правительство Узбекистана сегодня распространило официальное сообщение о том, что президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии после инсульта.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника информировало, что Каримов уже скончался.

Ранее его дочь Лола Каримова сообщила, что ее отец находился на стационарном лечении после кровоизлияния в мозг, которое произошло в субботу, 27 августа 2016 года.

78-летний Ислам Каримов возглавлял Узбекскую ССР, а затем независимый Узбекистан.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

СМИ: Назарбаев прервет свое участие в G20 ради визита в Узбекистан

Сообщается, что незапланированный визит в Ташкент может быть связан со смертью узбекского лидера Ислама Каримова

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