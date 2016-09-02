СМИ: Назарбаев прервет свое участие в G20 ради визита в Узбекистан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прервет участие в саммите глав стран G20 в КНР и совершит незапланированный визит в Узбекистан.



Как сообщает агентство Reuters, это может быть связано с вероятной кончиной узбекского президент Ислама Каримова.



Отмечается, что Назарбаев прибудет в Ташкент в субботу, 3 сентября.

Напомним, что правительство Узбекистана сегодня распространило официальное сообщение о том, что президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии после инсульта.



В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника информировало, что Каримов уже скончался.



Ранее его дочь Лола Каримова сообщила, что ее отец находился на стационарном лечении после кровоизлияния в мозг, которое произошло в субботу, 27 августа 2016 года.



78-летний Ислам Каримов возглавлял Узбекскую ССР, а затем независимый Узбекистан.

