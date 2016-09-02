СМИ: Назарбаев прервет свое участие в G20 ради визита в Узбекистан

Сообщается, что незапланированный визит в Ташкент может быть связан со смертью узбекского лидера Ислама Каримова
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прервет участие в саммите глав стран G20 в КНР и совершит незапланированный визит в Узбекистан.
Как сообщает агентство Reuters, это может быть связано с вероятной кончиной узбекского президент Ислама Каримова.
Отмечается, что Назарбаев прибудет в Ташкент в субботу, 3 сентября.
Напомним, что правительство Узбекистана сегодня распространило официальное сообщение о том, что президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии после инсульта.
В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника информировало, что Каримов уже скончался.
Ранее его дочь Лола Каримова сообщила, что ее отец находился на стационарном лечении после кровоизлияния в мозг, которое произошло в субботу, 27 августа 2016 года.
78-летний Ислам Каримов возглавлял Узбекскую ССР, а затем независимый Узбекистан.
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