Уроки Каримова: чем запомнился ушедший лидер Узбекистана

Ушел Ислам Каримов, бессменный лидер Республики Узбекистан с момента обретения страной независимости в 1991 году.

«Известия» попросили политологов оценить главные достижения и главные промахи Каримова за четверть века правления независимой республикой.



Сохранение страны

Главное достижение Каримова на посту президента республики — это сохранение Узбекистана. То, что президент сумел уберечь страну от серьезных потрясений, — признают даже его политические противники.



— Оценивать стабильность и нестабильность региона можно по тому, насколько сильны были предпосылки к развитию нестабильности, — говорит эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий Александров. — Надо понимать, что Узбекистан — это географически раздробленная и разбросанная страна с чуть ли не самым большим среди бывших союзных республик населением — 30 млн человек. В состав государства входит проблемный Ферганский район, где очень сильны экстремистские настроения. Поэтому предпосылки к деструктуризации были огромны.



Историк РГГУ Максим Артемьев отмечает, что у Узбекистана были все шансы пойти по таджикскому сценарию.

— Это война между исламистами и сторонниками светского пути развития, которая на самом деле является битвой между региональными кланами. В итоге всё закончилось бы тем, что в Фергане, Самарканде и Ташкенте правили бы свои кланы, — считает историк.

10 лет без войны

Отколовшись от СССР, разные республики получили различные стартовые условия. Среди базово сходных Таджикистана и Киргизии лишь Узбекистан смог уберечь страну от кровавой гражданской войны, как в Таджикистане, и анархии по примеру «тюльпанной революции» Киргизии.



— Расшатать ситуацию в Узбекистане пытались и в начале 1990-х годов, и в середине 2000-х, когда за дело взялись экстремистские группировки исламского движения, а боевики устраивали взрывы и теракты в Ташкенте. Однако Каримов справился с этим, — говорит Александров. — Кроме событий Андижана, отгремевших 11 лет назад, крупных социально-политических потрясений в Узбекистане не происходило.



Переход к рыночной экономике

Как отмечает преподаватель кафедры международной журналистики МГИМО МИД РФ политолог Сергей Филатов, в отличие от той же Украины, чьи стартовые условия были несоизмеримо лучше условий Узбекистана, восточная республика сумела избежать украинского сценария. И не только не ухудшить, а, наоборот, улучшить свои стартовые условия.



— Примечательно, что за 25 лет, которые Каримов пробыл у власти, он не только удержал государство, но и конкурировал с соседним Казахстаном за влияние на более мелкие республики, — говорит Филатов.



Экономические заслуги Каримова были не так значительны по сравнению с вопросом удержания единой страны, однако ему удались сложные экономические реформы.



— Каримов провел плавный переход от плановой экономики к более или менее рыночной без того, чтобы хозяйство развалилось, а экономика не рухнула. Это говорит о нем как о неплохом экономическом управленце, — говорит Артемьев.



Усиление южных границ и борьба с терроризмом

Специалисты отмечают усилия президента в том, чтобы южный рубеж СНГ оставался безопасным.



— Каримов много сделал для того, чтобы нейтрализовать проблему Афганистана, чтобы террористы не укоренялись в приграничной зоне. И это — общий вклад в безопасность всего мирового пространства, — отмечает Александров.



Глава администрации Ельцина, президент фонда Социально-экономических программ Сергей Филатов говорит о том, что сохранение страны лидером Узбекистана можно поставить в заслугу и со стороны России.

— Фактически через его республику в Россию шел Восток. Однако он сумел удержать Узбекистан от прихода нового мусульманства. И, в отличие от Таджикистана, сумел это сделать не нашими силами, а своими, — говорит Филатов.



Сохранение производства

Если в советский период основой узбекистанской экономики было производство хлопка, то после распада СССР экономические связи были разрушены. Страна находилась на грани коллапса, однако благодаря курсу на индустриализацию Каримову удалось сохранить базу авиастроения и наладить автомобильную промышленность. Многие историки считают индустриализацию скорее пиар-ходом Каримова. До сих пор главная экспортная статья Узбекистана — это экспорт рабочих рук в Россию, а правозащитники со всего мира бранили президента за то, что в XXI веке в Узбекистане используется детский труд на уборке хлопка. Однако индустриализация все-таки имела место. Все мы помним, к примеру, знаменитую рекламу «Уздеу» — сделано в Узбекистане», а в фильме Жако Ван Дормеля «Новейший завет» следы индустриализации Узбекистана зафиксированы особенно ярко: главного героя — Бога — ссылают в Узбекистан на работы по сбору стиральных машин.



— Конечно, с самолетостроением в Узбекистане всё не совсем хорошо. Все-таки страна не сумела сохранить высокотехнологичное производство. Но что касается автомобилестроения — то, безусловно, это важный момент промышленного потенциала страны, — отмечает Александров.

Работа над ошибками

После 11 сентября 2001 года Узбекистан стал стратегическим союзником США в войне против террористов в Афганистане. Ташкент предоставил Вашингтону возможность открыть на территории Узбекистана военную базу, однако после вспыхнувших в мае 2005 года беспорядков в Андижане, за которыми Каримов увидел попытку Вашингтона сменить режим, американская база была закрыта. Несмотря на то что политологи считают размещение военной базы Америки на территории Узбекистана промахом, они отдают должное способности Каримова исправлять свои ошибки.



— Каримов был первопроходцем в деле сокращения американского присутствия, — отмечает Александров. — Грубо говоря, он вышиб американцев за каких-то пару месяцев. Соседней Киргизии, для того чтобы изгнать американцев со своей территории, потребовалось 10 лет.



Ошибки Каримова. Игра в независимость

Главной ошибкой президента Узбекистана эксперты считают его затянувшиеся игры в независимость.

— Трудно играть в «царя горы», когда у тебя даже выхода к морю нет, — говорит политолог Сергей Филатов. — Ему нужно было плотнее выстраивать отношения с Москвой, особенно когда Владимир Путин стал президентом. Назарбаев понял это сразу, как только пришел к власти Путин. Каримов же продолжал гнуть свою линию и развернулся лицом к Москве лишь за несколько месяцев до своего ухода. Если помните, во время своего последнего визита в Москву он сказал: давайте нам 5–10-летние договоры, мы завалим Россию фруктами. И это действительно можно было сделать. Проблема в том, что это нужно было сделать раньше, намного раньше.

Известно, что позволить себе независимость могут лишь супердержавы, каковой не являлся Узбекистан. Однако Каримов придумал своеобразный ход для достижения независимости в своей стране: он играл на противоречиях между Америкой и Россией.



Вытеснение русского языка

Каримов прекрасно говорил по-русски сам, наполовину русской была его жена. Однако, имея притяжение к России, он делал всё, чтобы влияние России было минимальным. В частности, в стране вытеснялся русский язык.



— Я пережил горькую минуту, когда в позапрошлом году хотел провести форум молодых писателей в Узбекистане, — говорит президент Фонда социально-экономических программ, экс-глава администрации Ельцина Сергей Филатов. — На мое письмо долго не было ответа, пока наконец мне не передали пожелание со стороны Каримова, что наш приезд нежелателен. Они просто не хотели приезда русскоязычных писателей в свою страну.



Восточная деспотия

Еще одна проблема Каримова — его стремление к абсолютной диктатуре по образцу восточной деспотии.

Бывший глава администрации Ельцина вспоминает, что диктаторские амбиции Каримова были заметны сразу.

— Он запомнился на первом заседании СНГ, когда они вместе с Кравчуком резко выступали против того, чтобы структура СНГ имела облик государственной структуры, — вспоминает Филатов. — Он был противником коллегиальных решений и хотел, чтобы СНГ имел функцию лишь совещательного органа: поговорили и разъехались. Это нанесло отпечаток на СНГ. Не было ни одного единогласного решения, а те, кто голосовал против, освобождался от обязательного исполнения того или иного решения, — говорит Сергей Филатов.



Впрочем, историки утверждают, что демократического пути развития у Узбекистана просто не было.



— Претензии правозащитников к Каримову безосновательны, — считает Максим Артемьев. — С тем народом, который жил в Узбекистане в 1991 году, построить демократию было просто невозможно.

По мнению Артемьева, Каримов поступил так, «как поступил бы на его месте любой здравомыслящий человек, не желающий быть повешенным», а именно: провел политику сосредоточения власти в своих руках.

Именно за счет диктатуры Каримову удалось сохранить страну и удержаться у власти. Выстроенная им по образцу и подобию советской система оказалась жизнеспособной и результативной. Однако проблема диктатуры — это неизменно проблема ее финала.

Вопросы преемника



Почему Каримов не назначил своего преемника — вопрос, который волнует историков и политиков.

— Когда диктаторы берут власть, они рассчитывают не на одно, а на два поколения, чтобы всех новых зарождающихся научить своему видению мира, — говорит глава администрации Ельцина Сергей Филатов. — Если начинать преобразования, то нужно думать о преемственности, которая должна продолжать реформы, а не тушить их.



Именно поэтому в бывших республиках Советского Союза проявились ростки выборной монархии. Но если в Азербайджане сын сменил отца, то у Каримова второго поколения не оказалось. У него не было сына-преемника.



— У Каримова есть две дочери, но вряд ли они смогут занять пост президента республики, — говорит политолог Сергей Филатов. — Женщина во главе восточной республики — это нереально. В Киргизии была Роза Отумбаева, но недолго, к тому же киргизы — народ горный, там другие нравы. Узбеки — степняки, а во главе степняков должен быть мужчина, Чингисхан.



Существуют и другие точки зрения. К примеру, даже в суперисламских Пакистане и Бангладеш у власти находились женщины из правящих кланов.

Туманное будущее

Понятны опасения России в связи с уходом узбекского лидера. Первое поколение узбекской элиты было тесно связано с Советским Союзом. Новое поколение может повернуться на восток, что в условиях исламской угрозы представляет серьезную опасность для нашей страны.



Впрочем, в отличие от экс-главы администрации Ельцина Сергея Филатова, полагающего, что смена главы республики в Узбекистане будет проходить болезненно, эксперт Дмитрий Александров считает иначе.

— Социально-политического кризиса не будет, элиты монолитны. В последние годы Каримов проделал много непубличной работы институционального характера, чтобы система устояла после ухода, — говорит Александров.



Эксперты сходятся во мнении, что самое опасное в сложившейся ситуации — борьба между кланами.



— Это был бы худший сценарий развития для страны, — говорит Максим Артемьев. — Однако длительная заминка с объявлением о болезни и смерти президента свидетельствует о том, что это время было потрачено на то, чтобы прийти к консенсусу.



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