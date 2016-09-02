Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Премьер-министр Франции откроет выставку Мальро в ГМИИ им. Пушкина

Экспозиция призвана воплотить концепцию воображаемого музея, изложенную французским писателем в 1947 году

Выставка Андре Мальро в Пушкинском музее станет событием государственной важности. Открывать экспозицию приедет премьер-министр Франции Мануэль Вальс. Об этом «Известиям» сообщила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

— Премьер-министр будет у нас, поскольку личность Мальро чрезвычайно важна для истории французской культуры. Это большой проект, который наш коллектив и сотрудники Института искусствознания готовят вместе с учеными Сорбонны, — отметила Марина Лошак.

Главным куратором выставки, которая откроется 28 ноября, выступает президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова.

Андре Мальро (1901–1976) — писатель, культуролог, эссеист, министр Франции по делам радио, телевидения и прессы в правительстве Шарля де Голля, министр культуры в период президентства де Голля.

Интервью с Мариной Лошак читайте в ближайшем номере «Известий».

Написать комментарий
Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Премьер-министр Франции откроет выставку Мальро в ГМИИ им. Пушкина

Экспозиция призвана воплотить концепцию воображаемого музея, изложенную французским писателем в 1947 году

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Интервью

Сергей Шнуров

предводитель группировки «Ленинград»

Все интервью

Интервью

Ренат Давлетьяров

продюсер, кинорежиссер, сценарист 

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью

Интервью

Максим Аверин

заслуженный артист России

Все интервью

Интервью

Ирина Мазуркевич

народная артистка России

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке