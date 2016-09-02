Премьер-министр Франции откроет выставку Мальро в ГМИИ им. Пушкина

Экспозиция призвана воплотить концепцию воображаемого музея, изложенную французским писателем в 1947 году
Выставка Андре Мальро в Пушкинском музее станет событием государственной важности. Открывать экспозицию приедет премьер-министр Франции Мануэль Вальс. Об этом «Известиям» сообщила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.
— Премьер-министр будет у нас, поскольку личность Мальро чрезвычайно важна для истории французской культуры. Это большой проект, который наш коллектив и сотрудники Института искусствознания готовят вместе с учеными Сорбонны, — отметила Марина Лошак.
Главным куратором выставки, которая откроется 28 ноября, выступает президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова.
Андре Мальро (1901–1976) — писатель, культуролог, эссеист, министр Франции по делам радио, телевидения и прессы в правительстве Шарля де Голля, министр культуры в период президентства де Голля.
Интервью с Мариной Лошак читайте в ближайшем номере «Известий».
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