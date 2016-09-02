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В подмосковном кафе задержаны 49 членов этнической ОПГ

По версии следствия, они могли быть замешаны в преступлениях, связанных с похищением людей, вымогательством денежных средств и разбойными нападениями

В подмосковной Балашихе полиция задержала 49 человек, подозреваемых в совершении тяжких преступлений в составе организованной этнической группировки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Возраст участников варьируется от 24 до 67 лет. Некоторые преступники пытались оказать сопротивление сотрудникам полиции. У одного из задержанных был найден пистолет. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), он арестован. Шестеро задержанных в ближайшее время будут экстрадированы из России.

По словам Волк, 27 августа оперативникам поступила информация о планируемой встрече в подмосковном кафе около 100 человек, которые, по имеющимся данным, занимаются совершением тяжких преступлений на территории Москвы и области.

По версии следствия, задержанные могли быть замешаны в преступлениях, связанных с похищением людей, вымогательством денежных средств, разбойными нападениями.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

В подмосковном кафе задержаны 49 членов этнической ОПГ

По версии следствия, они могли быть замешаны в преступлениях, связанных с похищением людей, вымогательством денежных средств и разбойными нападениями

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