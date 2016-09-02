«Мы не хотим свести это к кулуарным переговорам на горячем источнике»

В пятницу, 2 сентября, президент России Владимир Путин встречается во Владивостоке с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На повестке дня в том числе и вопрос, связанный с Курильскими островами. Как заявил российский лидер в интервью международному агентству Bloomberg накануне встречи, Россия допускает возможность достижения компромисса, при котором не будет ни победителей, ни проигравших.

Тем не менее эксперты сходятся на том, что Владимир Путин таким образом лишь закрепил ранее заявленную Россией позицию по курильскому вопросу, а сама встреча будет носить скорее подготовительный характер. И позволит создать между сторонами доброжелательную атмосферу для дальнейших переговоров.

— Путин в этом заявлении Bloomberg повторил свои старые тезисы — он ведь еще в 2012 году на встрече с представителями зарубежных средств массовой информации заявил о том, что Россия и Япония должны искать компромисс, взаимоприемлемое решение этого территориального вопроса. И потом он неоднократно эту позицию повторял, — напомнил в разговоре с «Известиями» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

О том, что речь в первую очередь идет о закреплении ранее заявленных позиций России в этом вопросе, говорит и научный сотрудник ИМЭМО РАН Кристина Вода.

— Во-первых, это готовность вести переговоры с Японией по такой чувствительной для них проблеме. Во-вторых, это готовность вести их в спокойной манере, деловой манере. Но при этом Путин закрепил позицию России, вернее, показал, что не произошло никаких существенных изменений в этой позиции, — отметила она.

Однако, по мнению экспертов, нынешняя встреча для России и Японии будет промежуточной. По мнению Валерия Кистанова, прорыва в решении курильского вопроса можно ожидать на встрече Владимира Путина и Синдзо Абэ, которая должна состояться в декабре этого года. Японские СМИ сообщили в пятницу, что такая встреча может состояться 15 декабря. Однако окончательной ясности по поводу формата встречи и сроков ее проведения пока нет.

— Есть только утечки информации, что Абэ хотел бы пригласить Путина к себе в родную префектуру Ямагути, это его избирательный округ, он имеет там корни, и пригласить его в Онсэн, это горячие источники. И провести такую вот неформальную встречу без галстуков. Потому что японцы считают, что такой формат поможет в решении этих вопросов. А мы, конечно, не заинтересованы в этом — мы хотим, чтобы это был полноформатный официальный визит, настоящий саммит. Мы не хотим свести это дело к кулуарным переговорам на горячем источнике, — считает Валерий Кистанов.

По мнению Кристины Воды, эта встреча позволит установить доверительные, дружественные отношения между странами после ряда напряженных моментов.

— Согласно неоднократным заявлениям российской стороны, для того чтобы России и Японии приблизиться к решению спорных вопросов в наших отношениях, необходимо прежде всего создать благоприятную, дружескую атмосферу. Атмосферу доверия. То, что мы наблюдали после украинского кризиса, введения санкций, ограничения, замораживания диалога, выхода из каких-то этапов диалогов, — это не способствовало созданию такой атмосферы, как отмечал наш МИД. Я думаю, что Синдзо Абэ, который заинтересован в нормализации российско-японских отношений и в решении этого вопроса, о чем он неоднократно заявлял, он уловил эти настроения российской стороны и сейчас предпринимает активные усилия как раз по созданию доверительной, дружеской атмосферы, — отметила она.

Однако, по мнению экспертов, именно согласование формата и даты следующего визита может стать результатом встречи 2 сентября.

— Как раз во Владивостоке Путин и Абэ, наверное, договорятся о сроках и формате этого визита в декабре. Поэтому здесь во Владивостоке никакого прорыва ожидать не стоит, — заключил Валерий Кистанов.

В ходе своего визита в Сочи весной этого года, японский премьер представил Владимиру Путину план из восьми пунктов, касающихся сотрудничества на Дальнем Востоке, которые, вероятно, лягут в основу повестки предстоящей встречи в Токио.

В частности, согласно представленному весной документу, решению курильского вопроса должны способствовать сотрудничество в сфере энергетики, строительство заводов СПГ, аэропортов и портов, больниц, а также другой инфраструктуры на Дальнем Востоке.

При этом оба лидера накануне встречи во Владивостоке выразили готовность постепенно идти к достижению договоренностей, устраивающих обе стороны.

— Я не думаю, что ближе (достижение двусторонних договоренностей), чем в 1956 году, но во всяком случае мы возобновили диалог на этот счет и договорились о том, что наши министры иностранных дел и соответствующие эксперты на уровне заместителей министров активизируют эту работу, — сказал Владимир Путин в своем интервью агентству Bloomberg, которое он дал накануне встречи 2 сентября.



Читайте также:

Путин: Россия не торгует территориями