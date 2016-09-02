Путин пообещал привезти «особый подарок» Си Цзиньпину в Китай

Президент России Владимир Путин, который в пятницу встретился с российскими и зарубежными инвесторами в рамках ВЭФа во Владивостоке, удивился, что в КНР очень любят мороженое, но экспорт лакомства в эту страну якобы ограничен.



Во время встречи один из китайских бизнесменов пожаловался на то, что им не разрешают вывозить из России крупные партии мороженого, которое в Поднебесной очень любят. Он не уточнил причин подобного запрета, но призвал президента РФ поспособствовать решению этой проблемы.



Путин на это ответил: «Вы меня очень удивили этим запретом на вывоз мороженого, как будто это национальное достояние или наша культурная ценность».



Он признался, что впервые об этом слышит, но обещал привезти «особый подарок» главе КНР Си Цзиньпину.

Предприниматель также высказал идею о необходимости создания в территориях опережающего развития, в частности в Амурской области, трансграничных зон, в которых бы сконцентрировались капиталы малого бизнеса России и Китая. Путин с его предложением согласился и заметил, что об этом стоит подумать.



Второй Восточный экономический форум проходит в кампусе ДВФУ 2–3 сентября. На него приехали делегации Китая, Японии, Республики Корея, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран.

