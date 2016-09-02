Песков: вопрос по Курилам вряд ли сдвинется на встрече Путина и Абэ

Вопрос по Курилам вряд ли сдвинется в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в пятницу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вряд ли стоит ожидать, что территориальный вопрос может сдвинуться в результате сегодняшних встреч. Это гораздо более комплексная проблема, которая требует более длительных и более экспертных усилий и, конечно же, требует дальнейшей подготовки», — сказал он.

Представитель Кремля заверил, что работа в данном направлении будет продолжена. Песков подчеркнул, что в решении этой проблемы нужна продолжительная и детальная экспертная работа.

«Вопрос очень сложный. Безусловно, каждая из сторон имеет свои интересы, но само по себе решение проблемы подразумевает некий компромисс. И вот здесь как раз президент в интервью агентству Bloomberg говорил о том, что он надеется на такой компромисс и считает его возможным», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков также отметил, что в Кремле расценивают переговоры Путина и Абэ как «очень важную веху» в плане подготовки полноформатного визита президента России в Японию.

Напомним, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Токио ставит условием заключения мирного договора между двумя странами, который после окончания Второй мировой войны так и не был подписан, возвращение островов. В Москве неоднократно заявляли, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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