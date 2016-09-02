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Движение поездов на Курском направлении восстановлено. Видео

Инцидент произошел из-за сломанного токоприемника у одного из поездов

Движение поездов на Курском направлении МЖД постепенно входит в график после сбоя, который произошел из-за поломки токоприемника у одного из поездов.

Инцидент произошел на станции Москворечье, сообщают Вести.Ru.

Ранее движение электропоездов железной дороги было остановлено по второму и третьему пути из-за поломки электрички. Пассажирам пришлось покинуть состав и дойти пешком по железной дороге до ближайшей станции. 

Аварийная бригада приступила к ремонту сломанного токоприемника.

Телеканал РЕН ТВ распространил видео, снятое очевидцами происшествия, на котором запечатлено, как люди идут по путям.


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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Движение поездов на Курском направлении восстановлено. Видео

Инцидент произошел из-за сломанного токоприемника у одного из поездов

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