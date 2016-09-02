Движение поездов на Курском направлении восстановлено. Видео

Движение поездов на Курском направлении МЖД постепенно входит в график после сбоя, который произошел из-за поломки токоприемника у одного из поездов.



Инцидент произошел на станции Москворечье, сообщают Вести.Ru.



Ранее движение электропоездов железной дороги было остановлено по второму и третьему пути из-за поломки электрички. Пассажирам пришлось покинуть состав и дойти пешком по железной дороге до ближайшей станции.



Аварийная бригада приступила к ремонту сломанного токоприемника.

Телеканал РЕН ТВ распространил видео, снятое очевидцами происшествия, на котором запечатлено, как люди идут по путям.





