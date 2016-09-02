Владимир Путин рассказал, в чем «явно заинтересован» Эрдоган

Глава российского государства Владимир Путин отметил явную заинтересованность президента Турции Тайипа Эрдогана в полноформатном восстановлении отношений с Россией. По его словам, у России и Турции много совпадающих интересов в регионе Черного моря, Ближнего Востока и в глобальном плане.

«Мы видим явную заинтересованность президента Турции в полноформатном восстановлении отношений с Россией», — сказал Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.

Путин обращает внимание на то, что Турция принесла извинения за инцидент со сбитым Су-24 в 2015 году и сделала это прямо, без всяких оговорок. «Мы это ценим», — подытожил Путин.



Напомним, что в конце июня после извинений, принесенных Эрдоганом, Владимир Путин поручил правительству начать нормализацию отношений с этой страной и восстановить сотрудничество в торговле и других сферах. В частности, 30 июня был отменен запрет на продажу организованных туров в Турцию.

