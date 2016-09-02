В Японии заявили о визите Путина 15 декабря

Ожидается, что встреча российского президента и японского премьер-министра состоится в городе Нагато
Визит президента России Владимира Путина в Японии ожидают 15 декабря. Об этом сообщил источник в правительстве страны.
Японская сторона рассчитывает, что визит пройдет в префектуре Ямагути — избирательном округе японского премьер-министра Синдзо Абэ, где он официально прописан. Также ожидается, что встреча лидеров двух стран состоится в городе Нагато, передает телекомпания NHK.
Напомним, в пятницу, 2 сентября, президент России Владимир Путин встречается во Владивостоке с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На повестке дня в том числе и вопрос, связанный с Курильскими островами. Напомним, Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Токио ставит условием заключения мирного договора между двумя странами, который после окончания Второй мировой войны так и не был подписан, возвращение островов. В Москве неоднократно заявляли, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Ранее замглавы МИД России Игорь Моргулов сообщал, что визит Владимира Путина в Японию состоится после приезда японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию.
Отметим, что визит Путина в Японию намечался на осень 2014 года, но был отложен на неопределенный срок из-за осложнения международной обстановки в связи с ситуацией на Украине.
Читайте также:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.