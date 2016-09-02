В Японии заявили о визите Путина 15 декабря

Визит президента России Владимира Путина в Японии ожидают 15 декабря. Об этом сообщил источник в правительстве страны.

Японская сторона рассчитывает, что визит пройдет в префектуре Ямагути — избирательном округе японского премьер-министра Синдзо Абэ, где он официально прописан. Также ожидается, что встреча лидеров двух стран состоится в городе Нагато, передает телекомпания NHK.

Напомним, в пятницу, 2 сентября, президент России Владимир Путин встречается во Владивостоке с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На повестке дня в том числе и вопрос, связанный с Курильскими островами. Напомним, Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Токио ставит условием заключения мирного договора между двумя странами, который после окончания Второй мировой войны так и не был подписан, возвращение островов. В Москве неоднократно заявляли, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Ранее замглавы МИД России Игорь Моргулов сообщал, что визит Владимира Путина в Японию состоится после приезда японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию.

Отметим, что визит Путина в Японию намечался на осень 2014 года, но был отложен на неопределенный срок из-за осложнения международной обстановки в связи с ситуацией на Украине.

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