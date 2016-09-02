Путин считает, что Асаду уходить рано

Президент РФ Владимир Путин считает, что политические перемены в Сирии должны проходить постепенно и нужно запастись терпением.

Владимир Путин подчеркнул, что политическая ситуация в обществе Сирии должна развиваться естественно, а не происходить «с сегодня на завтра». Это, в частности, касается призывов к уходу президента Асада.

«Когда мы слышим, что Асад должен уйти, то у меня большой вопрос: а к чему это приведет?» – цитирует «РИА Новости» главу России.

«Может быть, в этом и заключается политическая мудрость: в том, чтобы не суетиться, не забегать вперед, а постепенно вести дело к структурным изменениям», - добавил Путин.

Ранее президент России высказал мнение, что страны «большой двадцатки» не должны вмешиваться во внутренние дела Сирии.

