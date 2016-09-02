Путин считает, что Асаду уходить рано

Президент РФ советует не торопить события в Сирии
Президент РФ Владимир Путин считает, что политические перемены в Сирии должны проходить постепенно и нужно запастись терпением.
Владимир Путин подчеркнул, что политическая ситуация в обществе Сирии должна развиваться естественно, а не происходить «с сегодня на завтра». Это, в частности, касается призывов к уходу президента Асада.
«Когда мы слышим, что Асад должен уйти, то у меня большой вопрос: а к чему это приведет?» – цитирует «РИА Новости» главу России.
«Может быть, в этом и заключается политическая мудрость: в том, чтобы не суетиться, не забегать вперед, а постепенно вести дело к структурным изменениям», - добавил Путин.
Ранее президент России высказал мнение, что страны «большой двадцатки» не должны вмешиваться во внутренние дела Сирии.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.